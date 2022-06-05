Bozeman High School graduates
Makayla Ashlyn Adcock
Yaniv Agosin
Jaden Cole Aguilera
Miles Jane Al-Chokhachy
Osiel Juan Aldava
Lawson Ray Alegria
Anna Jocelyn Alexander
Emmett Chase Allen
Emma Lynn Allison
Rodney Albert Aloise
Ashley Magdalena Soto Amparan
Mary Katherine Amsden
Olivia Helen Anderson
Joshua Phillip Angell
Hawika Alejandro Anthony
Marley Kwin Antonsen
Jase Applebee
Ellyse Caroline Atkins
Leah Baker
Ocean Chi Kiang Bakken
Cyrus Russell Banta
Raine Barlow
Jackson Lewis Basye
Lucas Alan Belding
Dani Berg
Jeb Elliot Berg
Averi Olene Bertram
Marisa Grace Bianchini
Riley J. Bloomer
Tommy Bossenbrook
Brooke Janyne Bothner
Riely Nicole Brasseur
Callahan Grace Britton
Haven Jade Bryant
Benton Stelz Buecker
Kye Daniel Buerkle
Olivia Bessette Bulis
Fiona Marie Burkart
Jackson Drew Burke
Hayley Rain Burns
Robert Duane Burns
Hailey Marie Buss
Tyler Clinton Caffrey
Hadley Rehse Callis
Katherine Anne Callow
Natalie Gilboy Cate
Francisco Ramon Torres Ceja
Sienna Renee Chandler
Gus Chisholm
Jacy Marie Choate
Jack Richard Chvojka
Wyatt Joseph Chvojka
Camber Jasauna Cole
Kaylie Sophie Van Coller
Chloe Renee Cook
Jaxon Oscar Cotton
Dylan David Couture
Reese Caroline Covington
Kaya Elizabeth Crumrine
Nicole Blanche D’Agostino
Luc Alexander Gregory Daenen
Sullivan Claire Darnell
Malcolm Davison
Elliot Robert Decker
Cambelle Rose Delger
Daniel Chapman Denton
Maya Wren Dickerson
Corbin Dix
Emma Elizabeth Dominick
Evan Donald Donch
Calvin Waiau Dore
Sarah Jane Ebel
Meaghan Leigh Ellig
Aiden Sol Erbes-Krohn
Trygve Jameson Espeland
Graham Staunton Etchart
Cecelia Marie Etgen
Noah James Evans
Cole Abraham Farhat
Miles Adam Fastnow
Hayden Keith Fellows
Elden Russell Fick
Trygve Jameson Folsom
Max Julien Fontenot
Rose Freeburg
Marquis Anthony Friez
Katherine Maria Galindo
Gabriel Luke Garcia
Thomas Wesley Gaylord
Jase Roderick Giffin
Taelor William Gilleen
Amanda Hope Gilmore
Ethan Thomas Gilpin
Sid Elliott Gion
Ava Bering Glaspell
Nali Azure Gone
Noa Alice Gone
Max Alonzo Goodwin
Samuel Xavier Grayl
Rexford Lawrence Hamling
Darby Rose Hannan
Carolyn Hazel Harmon
Reece Tyler Harris
Luke Christian Hartmark
Laney Ann Haugum
Kelan Beorn Heath
Alex Ross Hetherington
Hailey Elizabeth Hexom
Ian Connor Hill
Claire Marie Hill-Barghini
Sydni Dane Hix
Owen Christopher Hodgson
Brady Douglas Horton
Benjamin William Howard
Devin Alexander Huddleston
Elizabeth Kate Huggins
Campbell Robert Hunter
Ty Bradley Huse
Mia Simone Hutchison
David Saldivar II
Zoe Michelet Jackson
Fiona Anne Jacobsen
Norah Jean St. John
Joseph Paul Johns
Andrew Wayne Johnson
Breck Elizabeth Johnson
Jacob Patrick Johnson
Conner Michael Joly
Matteah Marie Jones
Todd Huntington Ward Jr.
Kylee Ayden Judd
Jessie Kalinowski
Lita Ilana Keefer
Kaden John Kelley
Frederick Graves Kelly
Alexander James Kimmel
Sady Liqiong King
Kaden Joseph Phillip Kinney
Kenna Dawn Kitto
Elijah Duchin Kleindl
Ava Sharon Klooster
John Douglas Kominsky
Kaitlyn Frances Landers
River Nicholas Lannon
Alyce Solbritt Larsson
Josephine Belle Laufenberg
Annika Freia Lawrence
Carmela Cinzia Lencioni
Annelise Jorja Lewis
Isabelle Marie Lewis
Virginia Ann Lewis
Olivia Rose Lieb
Trevor James Lind
Alex Carson Love
Jacob Wayne Lucier
Kestley Grace Lutey
Jenavieve Elise Lynch
Lily Shaw MacFadyen
Ryan Harper Mahoney
June Marie Mann
John Marchwick
Emilia Darlene Maryannakis
Wyatt Dewin May
Emma Margaret McAninch
Chloe Elizabeth McDonald
Evan Lawrence McKinley
Christopher William McWhorter
Alissa Ventura Megargel
Gavin Joshua Millard
Lily Victoria Millington
Annika Marie Mittelsteadt
Andrew Scott Mizner
Benjamin Robert Mokwa
Jon Morgner
Alivia LaNae Morris
Elias David Morris
Tahlia Alexandra Murillo
Samantha May Murphy
Stella Gwen Naprstek
Alden Alan Nason
Connor Wayne Neil
Walker James Nelson
Ella May Neubauer
Kaz Scott Nicholson
Izacrath Fear Nohl
Cecilia Castle Noyes
Vesta Clare O’Connell
Natalie Alice O’Dell
Filmon Joshua Oberly
Marley Alexa Oliver
Fischer Ossa-Mechels
Davian Taylar Ouellette
Christina Margaret Owenhouse
Royce Yellow Owl
Natalie Angelica Patch
Brett Allen Paulson
Jaden Jasean Perkins
Jaren Joshua Perkins
Annalise Blaze Pessl
Iris Monique Pham
Blake Richard Phillippi
Laur’en Lee Poole
Samuel Alan Poole
Isabel Snow Dragonfly Pope
Sara Leota Priebe
Tyson John Printz
Tristan Foster Pritham
Bella Jane Raecke
Rachel Lyn Rasmussen
Luke Alexander Raynovich
Jacqueline Linda Richardson
Emmett William Rigdon
Michael James Roberson
Samuel Spearing Robinson
Ella Jenney Roe
Trent Samuel Rogers
Nina Rose Romano
Elena Kinnear Rubsam
Olivia Nicole Rued
Lily Brooke Sabo
Cole John Sampson
Aidan Matthew Sandholm
Lars Nicholas Sauerwein
Ben Schmidt
Samuel Oliver Schmidt
Hannah Michelle Schonhoff
Christian Hammarskjold Muir Schroeer-
Smith
Marika Elena Schultz
Sabrina Bondurant Scurry
Gavin Richard Searle
Ella Rianne Semerad
Abigail May Sheets
Henry Hurd Shomento
Hayden Riley Siddoway
Logan Elizabeth Sigler
Ben John Sites
Jake Austin Smith
Lily Rose Smith
Olivia Joyce Lee Smith
Benjamin Wallace Smothers
Alycia Nicole Snyder
Julia Catherine Sofianek
Marisa Riley Olivia Spady
Austin Jonathan Squires
Tavin Mai Stacy
Sidney Staebler
Connor Christopher Thomas Steele
Lauren Mae Steele
McKenzie Nicole Steeves
Kaden Josh Stephens
Renee Michelle Stever
Alexander Nathaniel Paynich Strahn
Noah Benjamn Paynich Strahn
Jack Ernest Strizich
Charles Beck Strom
Kendall Scott Stromberg
James Taylor
Kira Madison Tedesco
Ciara Autumn Thane
Leon Henry Therrien
Nicky Thompson
Kai Paul Tillack
Meena Gabrielle Tost
Soren Matthew Turoski
Stella Jeannette Chester Vance
Armani Red Vargas
Trewyn Christian Vaughn
Magrath Klassen Walker
Yebin Benjamin Wallace
Caroline Hamrick Walling
Shannon Nicole Whitcraft
Alexis Lila Williams
Caleb Segen Williams
Chloe Jeanne Williams
Emily Michelle Williams
Jacob Albert Williams
Ethan James Workman
Anika Lynn Wright
Lucia Camille Wunsch
Clara Virginia Wyatt
Tate Jacob Wysocki
Flannery Hui Yost
Bryson James Zanto
Adriana Zavalza
Prairie Lemen Zelenitz-McCracken
Farrell Soewena Zulkarnain
Kenesha Ann Zwagerman
Gallatin High School graduates
Aubrey Faith Adkins
Brialy Alamo
Makyah Mary Albrecht
Logan Edwin Alsobrook
Aleksandra Polina Alstrin
Manuel Antonio Amaro
Madison Thressa Anderson
Robert Joseph Annalora
Michael Patrick Armstrong
Nolan James Armstrong
Tyler Caiden Bachich
Brian Bachmann
Tucker Lee Bare
Jadyn Lynn Bauer
Emma Kathryn Baumgardner
Zoe Lu Beck
Emma Marie Beebe
Adain Patrick Benz
Avery Donald Berglund
Avery Jo Bergquist
Emily Grace Black
Rosalyn Blanche Black
Alliah Hope Bockness
Adam Thomas Bolt
Sophia Lorraine Botz
Chloe Lynn Broling
Jasmin Irene Brookhart
Grace Elizabeth Bryan
Benjamin Chase Burke
Max Matthew Burke
Cody James Burrington
Abygail Rosemarie Bury
Kaya Layne Calder
Sirle Ivet Carrion Garcia
Chase Alexander Casey
Savanna Marie Chase
Bella Anne Childre
Elizabeth Reece Christofferson
Bella Camille Clark
Dillon Michael Coleman
Garret Andrew Coley
Landry Anthony Cooley
Peyton Marie Cooper
Jaxon Crew Criswell
Carter David Crosby
Nikoli E Cunningham
Noah Martin Dahlke
Aeden Eric DeGraw
Olivia Lynn Determan
Olivia Rose DiBerardinis
Hailey Faith Dinges
Zachary James Dobbs
Florence Kadie Doyle
Cole Jonathan Dyk
Ryann Alexa Eddins
Sam Kian Edmisten
Emily Ann Egstad
Rosalie Elaine Elder
Carson James Ely
Michael Joseph Lee Englander
Graham Harrison Estelle
Balin Blue Ethridge
Kegan Elias Farmer
Jake River Farne
Autumn Mychel Farnham
Ethan Chase Farnum
Jalyn Marie Fasting
Gretchen Annalise Fiedler
Alec Moran Fletcher
Walker Hatch Flint
Randy James Foley
Ashton Connor Ford-Veach
Ed Jeffry Gama
Luka Mathew Gama
Kyle Edward Gardner
Casey James Garrigan
Catherine Despina Gasparakis
Samantha Rose Geer
Skylar Laree Gillispie
Tyler Jacob Gilman
Riley Jane Glanzer
MaKayla Ann Golz
Clarissa Marie Green
Ava Gracie Grom
Nolan James Gyselman
Zane DeGidio Haarer
Timothy Mark Haas III
Colby James Hampton
Evan David Handford
Austin Manthe Hannon
Carter Michael Hartlaub
Holly Katherine Hathaway
Connor Patrick Haupt
Adah Lee Heller
Devyn James Henkel
Sierra Faye Holleman
Natalie Susannah Holte
Alexis Mary Holton
Corbin Kohler Holzer
Matthew Lee Horton
Charlotte Virginia Houser
Colter Jacob Huber
Carson Anton Huckert
Wesley Joseph Innes
Ian Gregory Iszler
Jedidiah Paul Jansma
Kelton Scott Johnson
Marin Ivey Johnson
Camille Kimberly Kallestad
Kathryn Marianne Kelly
Nicholas Daniel Kelsch
Samuel John Kesner
Jenna Marie Kirby
Raphael Aidan Kletter
Gwyneth Rose Knight
Tyra Jade Kucinski
Claire Catherine Lambert
Onikah Jewell Lang
Muen Li
Ren M Linsky
Ramey John Lloyd
Jackson Joseph Long
Sullivan Kenneth Luckay
Rowen Terbeest Luehder
True Marilyn Lusby
Keaton McKinley Lynn
Lilyann Judith MacFarlane
Penelope Lane MacFarlane
Lujjaine Mehren Macrae
Nefi Amaleki Maldonado Rubio
Eve Marie Marquez
Elysium Michael Masson
Maria Anastacia Matosich
Joseph Hardison Matsen
Jace Ann McKiernan
Amelia Mathilde McWilliams
Kenya Rae Meyer
Braeden Donald Mikkelson
Andrea Millan
Sienna Rose Mills
Kimberly Ann Monforton
Marian Christine Montoya
Angel Gabriel Morales
Joshua Morales
Jade Marie Morden
Samuel Dean Morecz
Ember Holly Morrill
Kieran Alyn Morton
Devin Thomas Mosness
Moses Booker Murray
Makinlee Ann Naffziger
Tyler Brett Nansel
Josie Faith Neal
Logan Charles Nehring
Molly Nichole O’Connor
Graham Mitchell Overton
Aydan Mae Paul
Felix Emanuel Peterson
Mira Talena Ployhar
Triston Peter Poulin
Maisie Siusan Prendergast
Henry Wilson Pritham
Ruby Marguerite Pruitt
Lydia Kestrel Puckett
Sean Daniel Quebe
Bronte Madeline Quinn
Hunter Grace Ramey
Thomas William Rath
Taylor Reeves
Peter Benjamin Rehberger
Max Chester Liam Reistad
George Hector Risard IV
Mallory J Roath
Marial Valentina Rodriguez Parra
Abigail Lea Rosa
Miya Carolinn Ross
Gabriel Thomas Ryles
Cambria Mira Sacry
Johan Steven Sando
Megan Rose Schauers
Morgan Jules Schauers
Whitney Brooke Schlender
Rylan Gene Schlepp
Ayden Marion Schonhoff
Tyler Nicholas Schrunk
Lily Ann Schultz
Sylvia Rae Schultz
Kyle Michael Segmiller
Aren Mika Seitel
David Arthur Seymour
John Peter Shaler
Sean Robert Shank
Katherine Abigail Shaw
Daniil Robertovich Shynkevich
Brady Todd Simonson
Noah Edward Slusser
Jack Allister Smiley
Brenden Fischer Wayne Smith
Emily Esther Snider
Samuel Clyde Spencer
Zachary Blake Sperry
Melaina Catherine Springer
Elizabeth Loucille Springman
Owen James St. George
Maghan Mae Steiner
Colter Davis Stephens
Owen Marshall Stevens
Dylan Garrett Suisse
Brynn Bennett Tate
Luke Patrick Terry
Odin Eric Thede
Koby Richard Thompson
Shayla Ann Thompson
Trevor Benjamin Thompson
Adienne Elise Thurman
Abigail Kay Tietz
Bodie O’Neil Tonn
Ella Grace Torsleff
Nikolas Joseph Udstuen
John David VanDenburgh
Benjamin Dieter Vetter
Jake Thomas Vigen
Stephen Frederick Voigt III
Avery Marie Walker
Renn Elizabeth Walker
Hailey Mercedes Weaver
Andrew Wyatt Western
Clairice Marie Whittle
Grace Starr Wiening
Patrick John Williamson
Ethan Bradley Wimmer
Kolton Robert Wolfgang
Emory Dawn Woody
Cameron Jo Yovich
Yingxin Zhang
Madalyn Jean Ziegler
Zack Kenneth Ziegler