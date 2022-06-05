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Bozeman High School graduates

Makayla Ashlyn Adcock

Yaniv Agosin

Jaden Cole Aguilera

Miles Jane Al-Chokhachy

Osiel Juan Aldava

Lawson Ray Alegria

Anna Jocelyn Alexander

Emmett Chase Allen

Emma Lynn Allison

Rodney Albert Aloise

Ashley Magdalena Soto Amparan

Mary Katherine Amsden

Olivia Helen Anderson

Joshua Phillip Angell

Hawika Alejandro Anthony

Marley Kwin Antonsen

Jase Applebee

Ellyse Caroline Atkins

Leah Baker

Ocean Chi Kiang Bakken

Cyrus Russell Banta

Raine Barlow

Jackson Lewis Basye

Lucas Alan Belding

Dani Berg

Jeb Elliot Berg

Averi Olene Bertram

Marisa Grace Bianchini

Riley J. Bloomer

Tommy Bossenbrook

Brooke Janyne Bothner

Riely Nicole Brasseur

Callahan Grace Britton

Haven Jade Bryant

Benton Stelz Buecker

Kye Daniel Buerkle

Olivia Bessette Bulis

Fiona Marie Burkart

Jackson Drew Burke

Hayley Rain Burns

Robert Duane Burns

Hailey Marie Buss

Tyler Clinton Caffrey

Hadley Rehse Callis

Katherine Anne Callow

Natalie Gilboy Cate

Francisco Ramon Torres Ceja

Sienna Renee Chandler

Gus Chisholm

Jacy Marie Choate

Jack Richard Chvojka

Wyatt Joseph Chvojka

Camber Jasauna Cole

Kaylie Sophie Van Coller

Chloe Renee Cook

Jaxon Oscar Cotton

Dylan David Couture

Reese Caroline Covington

Kaya Elizabeth Crumrine

Nicole Blanche D’Agostino

Luc Alexander Gregory Daenen

Sullivan Claire Darnell

Malcolm Davison

Elliot Robert Decker

Cambelle Rose Delger

Daniel Chapman Denton

Maya Wren Dickerson

Corbin Dix

Emma Elizabeth Dominick

Evan Donald Donch

Calvin Waiau Dore

Sarah Jane Ebel

Meaghan Leigh Ellig

Aiden Sol Erbes-Krohn

Trygve Jameson Espeland

Graham Staunton Etchart

Cecelia Marie Etgen

Noah James Evans

Cole Abraham Farhat

Miles Adam Fastnow

Hayden Keith Fellows

Elden Russell Fick

Trygve Jameson Folsom

Max Julien Fontenot

Rose Freeburg

Marquis Anthony Friez

Katherine Maria Galindo

Gabriel Luke Garcia

Thomas Wesley Gaylord

Jase Roderick Giffin

Taelor William Gilleen

Amanda Hope Gilmore

Ethan Thomas Gilpin

Sid Elliott Gion

Ava Bering Glaspell

Nali Azure Gone

Noa Alice Gone

Max Alonzo Goodwin

Samuel Xavier Grayl

Rexford Lawrence Hamling

Darby Rose Hannan

Carolyn Hazel Harmon

Reece Tyler Harris

Luke Christian Hartmark

Laney Ann Haugum

Kelan Beorn Heath

Alex Ross Hetherington

Hailey Elizabeth Hexom

Ian Connor Hill

Claire Marie Hill-Barghini

Sydni Dane Hix

Owen Christopher Hodgson

Brady Douglas Horton

Benjamin William Howard

Devin Alexander Huddleston

Elizabeth Kate Huggins

Campbell Robert Hunter

Ty Bradley Huse

Mia Simone Hutchison

David Saldivar II

Zoe Michelet Jackson

Fiona Anne Jacobsen

Norah Jean St. John

Joseph Paul Johns

Andrew Wayne Johnson

Breck Elizabeth Johnson

Jacob Patrick Johnson

Conner Michael Joly

Matteah Marie Jones

Todd Huntington Ward Jr.

Kylee Ayden Judd

Jessie Kalinowski

Lita Ilana Keefer

Kaden John Kelley

Frederick Graves Kelly

Alexander James Kimmel

Sady Liqiong King

Kaden Joseph Phillip Kinney

Kenna Dawn Kitto

Elijah Duchin Kleindl

Ava Sharon Klooster

John Douglas Kominsky

Kaitlyn Frances Landers

River Nicholas Lannon

Alyce Solbritt Larsson

Josephine Belle Laufenberg

Annika Freia Lawrence

Carmela Cinzia Lencioni

Annelise Jorja Lewis

Isabelle Marie Lewis

Virginia Ann Lewis

Olivia Rose Lieb

Trevor James Lind

Alex Carson Love

Jacob Wayne Lucier

Kestley Grace Lutey

Jenavieve Elise Lynch

Lily Shaw MacFadyen

Ryan Harper Mahoney

June Marie Mann

John Marchwick

Emilia Darlene Maryannakis

Wyatt Dewin May

Emma Margaret McAninch

Chloe Elizabeth McDonald

Evan Lawrence McKinley

Christopher William McWhorter

Alissa Ventura Megargel

Gavin Joshua Millard

Lily Victoria Millington

Annika Marie Mittelsteadt

Andrew Scott Mizner

Benjamin Robert Mokwa

Jon Morgner

Alivia LaNae Morris

Elias David Morris

Tahlia Alexandra Murillo

Samantha May Murphy

Stella Gwen Naprstek

Alden Alan Nason

Connor Wayne Neil

Walker James Nelson

Ella May Neubauer

Kaz Scott Nicholson

Izacrath Fear Nohl

Cecilia Castle Noyes

Vesta Clare O’Connell

Natalie Alice O’Dell

Filmon Joshua Oberly

Marley Alexa Oliver

Fischer Ossa-Mechels

Davian Taylar Ouellette

Christina Margaret Owenhouse

Royce Yellow Owl

Natalie Angelica Patch

Brett Allen Paulson

Jaden Jasean Perkins

Jaren Joshua Perkins

Annalise Blaze Pessl

Iris Monique Pham

Blake Richard Phillippi

Laur’en Lee Poole

Samuel Alan Poole

Isabel Snow Dragonfly Pope

Sara Leota Priebe

Tyson John Printz

Tristan Foster Pritham

Bella Jane Raecke

Rachel Lyn Rasmussen

Luke Alexander Raynovich

Jacqueline Linda Richardson

Emmett William Rigdon

Michael James Roberson

Samuel Spearing Robinson

Ella Jenney Roe

Trent Samuel Rogers

Nina Rose Romano

Elena Kinnear Rubsam

Olivia Nicole Rued

Lily Brooke Sabo

Cole John Sampson

Aidan Matthew Sandholm

Lars Nicholas Sauerwein

Ben Schmidt

Samuel Oliver Schmidt

Hannah Michelle Schonhoff

Christian Hammarskjold Muir Schroeer-

Smith

Marika Elena Schultz

Sabrina Bondurant Scurry

Gavin Richard Searle

Ella Rianne Semerad

Abigail May Sheets

Henry Hurd Shomento

Hayden Riley Siddoway

Logan Elizabeth Sigler

Ben John Sites

Jake Austin Smith

Lily Rose Smith

Olivia Joyce Lee Smith

Benjamin Wallace Smothers

Alycia Nicole Snyder

Julia Catherine Sofianek

Marisa Riley Olivia Spady

Austin Jonathan Squires

Tavin Mai Stacy

Sidney Staebler

Connor Christopher Thomas Steele

Lauren Mae Steele

McKenzie Nicole Steeves

Kaden Josh Stephens

Renee Michelle Stever

Alexander Nathaniel Paynich Strahn

Noah Benjamn Paynich Strahn

Jack Ernest Strizich

Charles Beck Strom

Kendall Scott Stromberg

James Taylor

Kira Madison Tedesco

Ciara Autumn Thane

Leon Henry Therrien

Nicky Thompson

Kai Paul Tillack

Meena Gabrielle Tost

Soren Matthew Turoski

Stella Jeannette Chester Vance

Armani Red Vargas

Trewyn Christian Vaughn

Magrath Klassen Walker

Yebin Benjamin Wallace

Caroline Hamrick Walling

Shannon Nicole Whitcraft

Alexis Lila Williams

Caleb Segen Williams

Chloe Jeanne Williams

Emily Michelle Williams

Jacob Albert Williams

Ethan James Workman

Anika Lynn Wright

Lucia Camille Wunsch

Clara Virginia Wyatt

Tate Jacob Wysocki

Flannery Hui Yost

Bryson James Zanto

Adriana Zavalza

Prairie Lemen Zelenitz-McCracken

Farrell Soewena Zulkarnain

Kenesha Ann Zwagerman

Gallatin High School graduates

Aubrey Faith Adkins

Brialy Alamo

Makyah Mary Albrecht

Logan Edwin Alsobrook

Aleksandra Polina Alstrin

Manuel Antonio Amaro

Madison Thressa Anderson

Robert Joseph Annalora

Michael Patrick Armstrong

Nolan James Armstrong

Tyler Caiden Bachich

Brian Bachmann

Tucker Lee Bare

Jadyn Lynn Bauer

Emma Kathryn Baumgardner

Zoe Lu Beck

Emma Marie Beebe

Adain Patrick Benz

Avery Donald Berglund

Avery Jo Bergquist

Emily Grace Black

Rosalyn Blanche Black

Alliah Hope Bockness

Adam Thomas Bolt

Sophia Lorraine Botz

Chloe Lynn Broling

Jasmin Irene Brookhart

Grace Elizabeth Bryan

Benjamin Chase Burke

Max Matthew Burke

Cody James Burrington

Abygail Rosemarie Bury

Kaya Layne Calder

Sirle Ivet Carrion Garcia

Chase Alexander Casey

Savanna Marie Chase

Bella Anne Childre

Elizabeth Reece Christofferson

Bella Camille Clark

Dillon Michael Coleman

Garret Andrew Coley

Landry Anthony Cooley

Peyton Marie Cooper

Jaxon Crew Criswell

Carter David Crosby

Nikoli E Cunningham

Noah Martin Dahlke

Aeden Eric DeGraw

Olivia Lynn Determan

Olivia Rose DiBerardinis

Hailey Faith Dinges

Zachary James Dobbs

Florence Kadie Doyle

Cole Jonathan Dyk

Ryann Alexa Eddins

Sam Kian Edmisten

Emily Ann Egstad

Rosalie Elaine Elder

Carson James Ely

Michael Joseph Lee Englander

Graham Harrison Estelle

Balin Blue Ethridge

Kegan Elias Farmer

Jake River Farne

Autumn Mychel Farnham

Ethan Chase Farnum

Jalyn Marie Fasting

Gretchen Annalise Fiedler

Alec Moran Fletcher

Walker Hatch Flint

Randy James Foley

Ashton Connor Ford-Veach

Ed Jeffry Gama

Luka Mathew Gama

Kyle Edward Gardner

Casey James Garrigan

Catherine Despina Gasparakis

Samantha Rose Geer

Skylar Laree Gillispie

Tyler Jacob Gilman

Riley Jane Glanzer

MaKayla Ann Golz

Clarissa Marie Green

Ava Gracie Grom

Nolan James Gyselman

Zane DeGidio Haarer

Timothy Mark Haas III

Colby James Hampton

Evan David Handford

Austin Manthe Hannon

Carter Michael Hartlaub

Holly Katherine Hathaway

Connor Patrick Haupt

Adah Lee Heller

Devyn James Henkel

Sierra Faye Holleman

Natalie Susannah Holte

Alexis Mary Holton

Corbin Kohler Holzer

Matthew Lee Horton

Charlotte Virginia Houser

Colter Jacob Huber

Carson Anton Huckert

Wesley Joseph Innes

Ian Gregory Iszler

Jedidiah Paul Jansma

Kelton Scott Johnson

Marin Ivey Johnson

Camille Kimberly Kallestad

Kathryn Marianne Kelly

Nicholas Daniel Kelsch

Samuel John Kesner

Jenna Marie Kirby

Raphael Aidan Kletter

Gwyneth Rose Knight

Tyra Jade Kucinski

Claire Catherine Lambert

Onikah Jewell Lang

Muen Li

Ren M Linsky

Ramey John Lloyd

Jackson Joseph Long

Sullivan Kenneth Luckay

Rowen Terbeest Luehder

True Marilyn Lusby

Keaton McKinley Lynn

Lilyann Judith MacFarlane

Penelope Lane MacFarlane

Lujjaine Mehren Macrae

Nefi Amaleki Maldonado Rubio

Eve Marie Marquez

Elysium Michael Masson

Maria Anastacia Matosich

Joseph Hardison Matsen

Jace Ann McKiernan

Amelia Mathilde McWilliams

Kenya Rae Meyer

Braeden Donald Mikkelson

Andrea Millan

Sienna Rose Mills

Kimberly Ann Monforton

Marian Christine Montoya

Angel Gabriel Morales

Joshua Morales

Jade Marie Morden

Samuel Dean Morecz

Ember Holly Morrill

Kieran Alyn Morton

Devin Thomas Mosness

Moses Booker Murray

Makinlee Ann Naffziger

Tyler Brett Nansel

Josie Faith Neal

Logan Charles Nehring

Molly Nichole O’Connor

Graham Mitchell Overton

Aydan Mae Paul

Felix Emanuel Peterson

Mira Talena Ployhar

Triston Peter Poulin

Maisie Siusan Prendergast

Henry Wilson Pritham

Ruby Marguerite Pruitt

Lydia Kestrel Puckett

Sean Daniel Quebe

Bronte Madeline Quinn

Hunter Grace Ramey

Thomas William Rath

Taylor Reeves

Peter Benjamin Rehberger

Max Chester Liam Reistad

George Hector Risard IV

Mallory J Roath

Marial Valentina Rodriguez Parra

Abigail Lea Rosa

Miya Carolinn Ross

Gabriel Thomas Ryles

Cambria Mira Sacry

Johan Steven Sando

Megan Rose Schauers

Morgan Jules Schauers

Whitney Brooke Schlender

Rylan Gene Schlepp

Ayden Marion Schonhoff

Tyler Nicholas Schrunk

Lily Ann Schultz

Sylvia Rae Schultz

Kyle Michael Segmiller

Aren Mika Seitel

David Arthur Seymour

John Peter Shaler

Sean Robert Shank

Katherine Abigail Shaw

Daniil Robertovich Shynkevich

Brady Todd Simonson

Noah Edward Slusser

Jack Allister Smiley

Brenden Fischer Wayne Smith

Emily Esther Snider

Samuel Clyde Spencer

Zachary Blake Sperry

Melaina Catherine Springer

Elizabeth Loucille Springman

Owen James St. George

Maghan Mae Steiner

Colter Davis Stephens

Owen Marshall Stevens

Dylan Garrett Suisse

Brynn Bennett Tate

Luke Patrick Terry

Odin Eric Thede

Koby Richard Thompson

Shayla Ann Thompson

Trevor Benjamin Thompson

Adienne Elise Thurman

Abigail Kay Tietz

Bodie O’Neil Tonn

Ella Grace Torsleff

Nikolas Joseph Udstuen

John David VanDenburgh

Benjamin Dieter Vetter

Jake Thomas Vigen

Stephen Frederick Voigt III

Avery Marie Walker

Renn Elizabeth Walker

Hailey Mercedes Weaver

Andrew Wyatt Western

Clairice Marie Whittle

Grace Starr Wiening

Patrick John Williamson

Ethan Bradley Wimmer

Kolton Robert Wolfgang

Emory Dawn Woody

Cameron Jo Yovich

Yingxin Zhang

Madalyn Jean Ziegler

Zack Kenneth Ziegler

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